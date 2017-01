Kosovo : Ramush Haradinaj arrêté en France sur la base d’un mandat serbe

L’arrestation du député et chef de l’Alliance pour l’avenir du Kosovo (AAK) a été confirmée dans la soirée de mercredi par sa famille et son parti. Ramush Haradinaj a été interpelé dès sa descente d’un avion en provenance de Pristina, et les autorités françaises ont averti celles du Kosovo. La zone aéroportuaire est en effet partagée entre la France et la Suisse. L’arrestation est basée sur le mandat d’arrêt international émis par la Serbie en 2004, sur la base duquel Ramush Haradinaj avait déjà été arrêté en Slovénie en juin 2015, avant d’être remis en liberté au bout de 48 heures. La Cour d’appel de Colmar examinera jeudi le bien-fondé de la demande (...)