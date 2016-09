Kosovo : le tribunal qui « va changer la scène politique »

" title="©Laurent Geslin / CdB " /> L’ancien rapporteur du Conseil de l’Europe Dick Marty n’aura pas fait son enquête en vain. Cinq ans après son rapport sur les crimes commis sur des Serbes enlevés au Kosovo et en Albanie, en particulier sur un présumé trafic d’organes, La Haye s’apprête à accueillir de nouveaux tribunaux pour juger ces crimes. Clint Williamson, prédécesseur et compatriote du nouveau procureur, a confirmé avant son départ qu’il avait trouvé des preuves pour étayer le rapport de Dick Marty. Dans sa première déclaration publique, David Schwendiman a précisé qu’il travaillerait de manière impartiale et sans crainte. « Il y a (...)