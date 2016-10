Kosovo : le Parlement privatise Trepça, Belgrade s’étrangle

Par Hysni Bajraktari 79 députés ont voté en faveur de la loi sur Trepça à l’issue d’une séance parlementaire qui a duré plus dix heures et ne s’est achevée que samedi vers une heure du matin. Sur les 93 députés qui ont pris part au vote, seuls les quatorze représentants de Vetëvendosje se sont abstenus. Les députés de la liste Srpska — téléguidée par Belgrade mais qui fait pourtant partie du gouvernement du Kosovo — n’ont pas voté. La loi transforme Trepça en une compagnie par actions, dont 80% du capital reviennent au gouvernement du Kosovo et 20% aux employés. Si cette loi n’était pas votée avant le 2 novembre, Trepça pouvait entrer en phase de (...)