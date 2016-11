Élections au SDP : la gauche croate à la recherche d’un second souffle

Premier tour des élections du SDP croate ce dimanche, après la démission de l’ancien Premier ministre Zoran Milanović. L’euro-député Tonino Picula et l’ancien ministre de l’Intérieur Ranko Ostojić sont parmi les favoris pour relancer un parti à la bourre.

Par Giovanni Vale Sept candidats s’affrontent ce dimanche lors du premier tour des élections internes du Parti social-démocrate croate (SDP). Après la fin de l’ère Zoran Milanović, l’ancien Premier ministre à la tête du parti durant dix ans (2007-2016) et démissionnaire suite à la défaite électorale en septembre, la gauche croate s’apprête à élire un nouveau dirigeant. Selon les sondages, qui annoncent un combat difficile, les favoris sont l’euro-député Tonino Picula et l’ancien ministre de l’Intérieur Ranko Ostojić. Le premier est considéré un homme politique modéré, comme son ancien collègue à Strasbourg, l’actuel Premier ministre et chef du (...)