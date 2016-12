Depuis le coup d’État manqué, les Turcs investissent dans l’immobilier en Grèce

Depuis le coup d’État manqué cet été en Turquie, de plus en plus de citoyens turcs investissent dans l’immobilier à Athènes, afin d’avoir une solution de repli si la situation politique se dégrade encore dans leur pays.

Par Marina Rafenberg Depuis le mois de septembre, de plus en plus de citoyens turcs viennent en Grèce pour se renseigner sur les tarifs de l’immobilier révèle le quotidien Kathimerini, notamment autour de l’Acropole et dans la banlieue sud de l’agglomération, qui offre une vue sur la mer. « La plupart des acheteurs sont inquiets pour l’avenir de leur pays depuis la tentative de coup d’État. Ils veulent une résidence à Athènes pour avoir une solution de repli », estiment les agents immobiliers interrogés par le quotidien. « Les Trucs veulent pouvoir se retirer en Grèce si les choses tournent mal en Turquie et il investissent ici car ils (...)