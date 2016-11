Crise des réfugiés : sur les îles de la mer Égée, « le désespoir gagne tout le monde »

Dans le camp de réfugiés de Moria, sur l’île de Lesbos, dans la nuit de jeudi à vendredi, une femme et un enfant sont morts dans l’incendie de leur tente. Après ce drame, des réfugiés ont mis le feu dans le camp, provoquant d’importants dégâts. Sur les cinq îles grecques de la mer Égée, plus de 16 000 migrants sont bloqués dans des conditions sanitaires déplorables, attendant avec angoisse l’arrivée de l’hiver et le permission de pouvoir peut-être un jour rejoindre le continent.