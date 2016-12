Croatie : Nova Ljevica, un nouveau parti de gauche pour « faire bouger les choses »

Du passé nationaliste faisons table rase. Un nouveau parti de gauche, Nova Ljevica, a vu le jour en Croatie. Objectif : « vivre une vie digne et sans peur » dans un État moderne débarrassé de la ségrégation sociale et de la pauvreté. Le parti compte bien tisser des liens avec des mouvements similaires en Europe.

L’assemblée constituante d’un nouveau parti à gauche de la gauche sur l’échiquier politique croate, Nova Ljevica (« Nouvelle gauche - Parti pour la démocratisation et le développement durable »), s’est tenue le 18 décembre à la Maison des journalistes de Zagreb. Objectif de ce mouvement : un programme et des projets politiques qui assureront à tous les citoyens croates une vie digne, la sécurité sociale et le respect de ses droits démocratiques. Au conseil de cette assemblée, Rada Borić, militante des droits des femmes, Nadežda Čačinovič, présidente de la branche croate de l’association PEN club international, Nikola Devčić de l’Institut Ivo Pilar, (...)