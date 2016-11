Crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine : la Croate Azra Bašić extradée des États-Unis

Arrêtée en 2011 dans le Kentucky, Azra Bašić, ancienne combattante du HVO, a été extradée et remise mardi à la justice bosnienne qui la jugera pour des crimes de guerre commis en 1992 à Derventa contre des civils serbes.

Par la rédaction Azra Bašić a été remise aux autorités bosniennes à l’aéroport de Sarajevo mardi après avoir été extradée des États-Unis. Elle sera jugée en Bosnie-Herzégovine pour crimes de guerre. « Bašić est accusée d’avoir personnellement commis le meurtre d’un civil entre avril 1992 et juin 1992 dans la municipalité de Derventa, d’avoir délibérément infligé des souffrances mentales et physiques graves, et torturé un grand nombre de civils serbes détenus au centre de la JNA à Derventa », a fait savoir le ministère public bosnien. Née en Croatie en 1952, Azra Bašić avait fui la Bosnie-Herzégovine après la guerre pour s’installer aux États-Unis où (...)