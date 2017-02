Croatie : des colonies de vacances en treillis en guise de nouveau service militaire ?

C’est le grand sujet qui anime la classe politique croate depuis un an : le pays pourrait réintroduire le service militaire obligatoire, mais sous la forme d’un « camp d’été » de trois ou quatre semaines, ouvert aux jeunes garçons et aux jeunes filles volontaires. Nul ne sait comment un tel projet pourrait être financé, ni quel serait son véritable intérêt.

Par Dragan Grozdanić Le ministère de la Défense est bien décidé à rétablir un service militaire obligatoire. Au fond, cette initiative n’a rien d’étonnant : durant sa campagne électorale, Kolinda Grabar Kitarović avait défendu cette idée et elle est aujourd’hui présidente de la République et commandante en chef des Forces armées. Depuis 2008 et la suppression du service obligatoire en Croatie, il est possible d’effectuer un service militaire de quatorze semaines sur la base du volontariat. Selon les maigres informations ayant filtré du ministère de la Défense, le nouveau service militaire obligatoire durerait au plus un mois, ce qui serait (...)