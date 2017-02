Cinéma : un petit hérisson croate au Festival de Berlin

Par Dragan Bursać Le film d’animation La petite maison du hérisson (Ježeva kućica) sera présenté en avant-première au prestigieux festival de cinéma de Berlin, qui se tient du 9 au 19 février. Le film, inspiré du célèbre conte de Branko Ćopić est le résultat d’une collaboration entre l’Office national du film du Canada (NFB) et le studio croate Bonobostudio, une première depuis une quarantaine d’années. La production est signée Jelena Popović (NFB) et Vanja Andrijević (Bonobostudio). Le film est soutenu en Croatie par le Centre de l’audiovisuel croate (HAVC) et le Bureau municipal pour l’éducation, la culture et le sport de la ville de Zagreb. La (...)