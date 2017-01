Bulgarie : Sofia suffoque sous un nuage de pollution

Par Tatiana Vaksberg La ville de Sofia est plongée ces derniers jours dans un véritable nuage de pollution. Dans certains quartiers de la capitale bulgare, les normes en vigueur ont même été dépassées neuf fois. Les 2 et 3 janvier, le taux de concentration de particules fines en suspension (PM10) a atteint plus de 450 µg/m3 dans le sud et sud-est de Sofia, au lieu de la limite autorisée de 50 µg/m3. Jeudi 5 janvier, les stations de mesure de la qualité de l’air ont relevé des concentrations dépassant sept fois la norme dans le quartier de Nadejda. Ces pics sont principalement dus à l’utilisation du bois pour le chauffage, a estimé (...)