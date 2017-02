Bulgarie : les partis musulmans divisés entre Ankara et Moscou

À six semaines des élections législatives, les musulmans de Bulgarie sont divisés entre deux partis : le Mouvement des droits et des libertés (MDL), qui vient de fêter ses 27 ans d’existence, et le parti des Démocrates pour la responsabilité, la liberté et la tolérance (DOST), créé l’année dernière. Leur différence est aussi leur ligne de scission : le MDL est pro-russe, le DOST, pro-turc.