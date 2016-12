Réfugiés : la Bulgarie veut renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs

Par Jaklina Naumovski (Avec Novinite et News.bg) — Les bandes criminelles organisées du nord-ouest de la Bulgarie se « spécialisent » de plus en plus dans le trafic de personnes, selon les autorités locales. Une situation qui oblige la police bulgare à prendre de nouvelles mesures pour tenter de contrôler et empêcher les trafics de migrants. « Ces groupes, issus de la région la plus pauvre de Bulgarie — et de l’UE —, conduisent les migrants sur des routes à peine accessibles, traversent des villages et des régions éloignées difficiles à atteindre avec des véhicules classiques », explique le chef du département de police de Vidin, Yanko (...)