Boycott des produits serbes au Kosovo : « Buvez de la Rugova, pas de la Rosa »

Des associations kosovares de consommateurs ont appelé au renforcement du patriotisme économique et au boycott des produits serbes. Une ancienne pratique remise au goût du jour, notamment après l’affaire du « train russe » de Belgrade.

Par Amra Zejneli N’achetez pas de produits dont le code-barres commence par 8 60. Remplacez l’eau (serbe) Rosa par de l’eau (kosovare) Rugova, mangez des biscuits Sempre au lieu des Plazma, etc. Ces derniers jours, des appels au boycott des produits serbes se sont multipliés sur les réseaux sociaux au Kosovo. Une pratique déjà ancienne, remise au goût du jour après l’arrestation en France de l’ancien Premier ministre Ramush Haradinaj suite à un mandat serbe, mais aussi après l’affaire du « train russe », et alors que le laborieux dialogue de normalisation des relations entre Belgrade et Pristina doit reprendre ce mercredi à Bruxelles. (...)