Référendum en Republika Srpska de Bosnie-Herzgovine : Milorad Dodik a son plébiscite

« Êtes-vous favorable à ce que le 9 janvier soit célébré comme le Jour de la Republika Srpska ? » 1 219 399 électeurs de Republika Srpska étaient convoqués à un référendum qui s’est transformé en un véritable plébiscite pour Milorad Dodik, avec 99,8 % de « oui » et 60 % de participation. Le fil de la journée.

Les bureaux de vote en Republika Srpska (RS) ont ouvert à 7h du matin et fermeront à 19h. Les citoyens serbes du district de Brčko pourront voter à Lončari, Donji Žabar, Donjoj Bukovici et Bijeljina. À l’étranger, des bureaux seront ouverts en Serbie (à Belgrade, Novi Sad, Zrenjanin, Subotica, Pančevo), en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas. La Commission électorale centrale de Bosnie-Herzégovine a refusé de communiquer ses listes aux autorités de RS, qui ont donc dressé leurs propres listes : 1 219 391 électeurs ont le droit de vote, alors que seulement 1 228 443 habitants vivent sur le territoire. Selon la Commission pour (...)