Bosnie-Herzégovine : sans le sou, Nazif Mujić revend son Ours d’argent pour nourrir sa famille

Par la rédaction (Avec Klix) – « Je ne savais plus que faire. Il y a des moments où je regardais ma statuette et mes enfants affamés. J’ai rassemblé mon courage et je l’ai vendue. Maintenant, advienne que pourra », lâche Nazif Mujić. « Avec ma femme et mes enfants, nous allons chercher une vie meilleure en Allemagne. Nous partons le 6 janvier, je ne veux pas revenir en Bosnie, ce pays qui m’a trahi. Quand j’ai apporté l’Ours, tout le monde voulait prendre des photos avec moi... Maintenant que j’ai besoin d’aide, il n’y a plus personne. Honte à eux ! » Lundi, il a donc revendu sa statuette à un habitant de Lukovac, la ville où il habite. Une (...)