Avec l’élection d’Igor Dodon, rien ne va plus entre la Moldavie et la Roumanie

« Je t’aime, moi non plus »... C’est une vieille histoire, entre la Moldavie et la Roumanie, deux pays toujours tentés de se réunir depuis la chute de l’URSS. Mais l’accession du pro-russe Igor Dodon à la présidence de la Moldavie, le 13 novembre 2016, rebat les cartes : l’unification nationale n’est plus du tout à l’ordre du jour.