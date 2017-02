Albanie : manifestation géante de l’opposition contre Edi Rama

Samedi 18 février, l’opposition a rassemblé plus de 50 000 personnes dans les rues de Tirana. Les manifestants ont réclamé la formation d’un gouvernement technique et des élections transparentes pour les législatives de juin prochain.

Par Louis Seiller Venus des quatre coins du pays, les partisans de l’opposition ont manifesté en nombre leur mécontentement à l’égard du gouvernement social-démocrate. Sur le boulevard des martyrs de la Nation, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont demandé le départ du Premier ministre Edi Rama et agité des banderoles dénonçant la pauvreté, la corruption et la criminalité. À la tribune, le chef du Parti démocratique (PD), Lulzim Basha, s’est posé en rassembleur des oppositions et salué « les débuts d’un mouvement populaire massif ». Il a accusé la coalition au pouvoir d’avoir « poussé le pays dans la misère » et de ne pas « se soucier (...)