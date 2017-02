Albanie : enfin des sanctions contre l’exploitation illégale des rivières

Le ministère de l’Agriculture déclare la guerre aux entreprises qui pillent les cours d’eau, exploitant les graviers du cours des rivières, saccageant les berges. Cinq sociétés viennent de se voir infliger des amendes, ce qui est une première en Albanie. Mais le gouvernement saura-t-il rester ferme face aux puissants lobbies de la construction et de l’énergie ?

Par Louis Seiller Adolf Construction, Halili, Biba X, General Beton, Ardian Aliaj : ces cinq compagnies de construction ont été récemment condamnées par l’Inspection nationale des eaux à des amendes de deux millions de leks (environ 15 000 euros) et à des sanctions administratives. Elles sont accusées d’exploiter illégalement les bassins et les berges de différents fleuves et rivières du pays. Ces mesures ont été prises à la suite d’un arrêté du ministre de l’Agriculture, Edmond Panariti. Il suffit de circuler sur les principaux axes routiers du pays pour constater que ces entreprises de construction jouissaient jusqu’à ce jour d’une totale (...)