Albanie : braquage spectaculaire à Tirana, 3 millions de dollars dans la nature

Par Louis Seiller Il était 13h30, jeudi 9 février, près de l’aéroport international de Rinas, quand trois véhicules ont pris d’assaut un fourgon blindé de la Bankës Kombëtare Tregtare (BKT), ainsi que la voiture qui l’accompagnait. Des hommes armés et masqués, particulièrement bien organisés, ont dérobé huit sacs de billets pour une valeur estimée à 3,2 millions de dollars. Les auteurs du forfait ont pris la fuite. Deux de leurs voitures ont été retrouvées calcinées, près de Vlorë, 200 kilomètres plus au sud. Le Procureur de Tirana a lancé l’enquête et plus de trente personnes ont été interrogées ce week-end. Six agents de la compagnie qui (...)