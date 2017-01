Affaire INA-MOL : la Croatie veut racheter sa compagnie pétrolière à la Hongrie

Par Jelena Prtoric « Nous allons rendre lNA à la Croatie », a déclaré le Premier ministre croate Andrej Plenković, la veille de Noël. L’annonce par le gouvernement du projet de re-nationalisation de l’entreprise pétrolière croate est arrivée brusquement et sans que ce « cadeau de Noël » ne suscite beaucoup d’enthousiasme. La compagnie pétrolière et gazière INA est actuellement détenue par la Croatie (44,84 %) et la Hongrie (49,08 %). La compagnie pétrolière hongroise MOL avait pris une participation dans INA sous le gouvernement d’Ivo Sanader (HDZ), en 2003. Cet ancien Premier ministre a depuis été accusé et condamné à dix ans de prison pour (...)