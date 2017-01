Avec Donald Trump, une nouvelle ère pour les Balkans ?

L’élection de Donald Trump a provoqué de nombreuses réactions dans les Balkans. Chez les Serbes, le milliardaire bénéficie d’un large soutien populaire surtout lié au rejet des Clinton à cause de leur rôle dans les bombardements de l’Otan, mais aussi pour sa proximité affichée avec la Russie de Vladimir Poutine. Côté croate, bosniaque et surtout kosovar, on s’inquiète de l’arrivée au pouvoir d’un homme qui a été l’un des premiers à se féliciter de l’acquittement de Vojislav Šešelj par le TPIY. Mais dans la plupart des pays, on attend surtout de juger sur pièce le nouvel hôte de la Maison blanche en se demandant si Washington poursuivra son rôle de gendarme dans la région.