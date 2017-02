Bosnie-Herzégovine : à Zenica, la mystérieuse campagne d’empoisonnement des chiens errants

Le problème des chiens errants n’est pas nouveau à Zenica et quelqu’un a manifestement décidé d’expédier l’affaire. « Cette opération d’empoisonnement des chiens dure depuis le 26 janvier », affirme la Šapa, l’association locale de protection des animaux. « Nous avons immédiatement alerté la police ainsi que le Procureur de la ville et nous avons porté plainte avec l’appui des témoins. A priori, l’enquête est en cours. » Cet acte est en effet passible d’un an de prison ferme, selon l’article 318 du Code pénal bosnien relatif au bien-être et à la protection des animaux. L’hypothèse de l’empoisonnement, que l’enquête doit éclairer, ne fait aucun doute pour la Šapa (...)