Mrizi i Zanave • Fishtë (Albanie)

Doit-on encore présenter L’ombre des fées, le Mrizi i Zanave, qui tire son nom d’un poème de Gjergj Fistha (1871-1940), né sur cette terre du nord de l’Albanie, au pied des montagnes, en retrait de la côte, entre Shkodër, Vau i Dejës et Lezhë ? Le restaurant des frères Altin et Anton Prenga est l’établissement le plus connu d’Albanie, l’un des plus courus de tous les Balkans. On connaît les secrets de ce succès : label slow food, produits bio issus d’un rayon de 20 kilomètres autour de l’établissement, cuisine traditionnelle revisitée et réinventée. Ajoutons le cadre rural paradisiaque, au Piémont des Alpes albanaise, et le service conforme aux exigences d’un restaurant étoilé...

Le cocktail est magique, et cela fonctionne toujours : il suffit de résumer l’expérience d’une récente dégustation, un soir de décembre, au coin du poêle à bois, quand arrivent les premiers légumes en saumure (turshi)... Pour se laver le palais et s’ouvrir à la dégustation, les serveurs amènent un verre de jus de grenade avant de prendre la commande. Est ensuite venue la ronde des meze : des assortiments de fromages, salés, fumés, accompagnés d’un délicieux confit de figues vertes, puis les turshi, bien sûr, dans un petit bocal de verre, et aussi des légumes du potager (des carottes, des topinambours, des crosnes, des cerfeuils tubéreux) fumés aux aiguilles de pin. Ils sont servis dans un étrange récipient de verre, entourés par les aiguilles encore fumantes, qui continue de distiller leur parfum.

Les pains, maison naturellement, sont une autre merveille.

Après, nous avons peut-être commis de prendre l’erreur de prendre de la viande, agneau et chevreau rôtis : c’était bon, mais somme toute assez banal. Les plats végétariens obligent le chef à plus d’invention. Nous avons décliné le dessert, acceptant seulement les fruits que se doit d’offrir toute bonne maison d’Albanie. Et ici, même les fruits sont une merveille, bien loin des bananes et de pommes de Hollande coupées en tranches que l’on sert trop souvent à Tirana : chaque assiette comportait une grenade et des baies sauvages, des myrtilles et d’autres petits fruits de la forêt, dont les noms restent mystérieux tant en français qu’en albanais, déjà flétris par les premiers frimas.

Dernier détail, avec quelques pichets de (très correct) vin local, l’addition pour trois personnes dépassa à peine les 5000 lekë (un peu plus de 40 euros).

Qualité cuisine : 5/5

Qualité service : 4/5

Rapport qualité-prix : 5/5

Ambiance : 4/5

Note globale : 18/20

Adresse

Fishte | Blinisht, Lezhë 4505, Albanie

+355 69 210 8032

Comment s’y rendre ?

Sur la route nationale Lezhë/ Shkodër, tourner au panneau Blinisht, à environ 8 km au nord de Lezhë, puis suivre les panneaux du restaurant (assez petits et discrets).

Site Internet : www.mrizizanave.com

info@mrizizanave.com

La page Facebook du restaurant