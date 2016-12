Préparez-vous un repas de fête balkanique avec « Traditional south serbian cookbook »

Gordana Ristić et Marija Janković, les deux auteures du Traditional south serbian Cookbook vous ont préparé un menu de fête balkanique pour vos réveillons de Noël et du Nouvel an.

Dans leur livre (uniquement disponible hors de Serbie sur la boutique du Courrier des Balkans), Gordana et Marija vous font (re-)découvrir le meilleur de la cuisine traditionnelle du sud de la Serbie. Vous y retrouvez (en serbe et en anglais) 90 recettes collectées dans les villes de Vranje, Leskovac, Niš ou Pirot, etc.

Toutes les recettes sont illustrées, de manière simple et pédagogique, en tenant compte des ingrédients que l’on peut trouver dans son jardin ou dans les commerces, en Serbie ou dans les pays d’Europe occidentale.

Trljanica (salade d’hiver)

Voilà une version pour l’hiver de la célèbre salade traljnica, avec des poivrons séchés à la place des poivrons grillés. Les poivrons sont accrochés ensemble à un fil et suspendus dans un endroit ensoleillé et frais généralement à la fin août et sèchent pendant un à deux mois. On trouve ces poivrons dans tous les marchés des Balkans.

Ingrédients (pour 4 personnes

4 paprikas séchés

2 petits poireaux

10cl d’huile de tournesol

Sel

Préparation



Lavez les poivrons et placez-les dans l’eau frémissante pendant 15 minutes. Retirez-les et pelez-les. Ensuite, écrasez-les dans un mortier.

Hachez finement les poireaux, puis écrasez-les un peu dans un mortier puis mélangez avec les poivrons. Assaisonnez avec l’huile et le sel.

Haricots à l’ail

Voilà un meze qui plaît beaucoup aux enfants en Serbie. On prépare ce plat dans les grandes occasions, pour les slavas, les repas de Noël et du Nouvel an ou lors des jeûnes.

Ingrédients (pour 6-8 personnes)

500g de haricots secs

2 gousses d’ail

1 cuillère à café de paprika moulu

1 cuillère à soupe de farine

20 ml d’huile de tournesol

Sel

Préparation



Placez les haricots dans une casserole d’eau froide et portez à ébullition. Laissez mijoter pendant 20 minutes. Répétez l’opération trois ou quatre fois, jusqu’àà ce que la peau commence à se détacher. Essorez et mélangez les haricots avec l’ail broyé.

Faites légèrement revenir la cuillère à soupe de farine dans l’huile, ajoutez le paprika moulu. Versez sur les haricots et l’ail et remuez bien. Ajoutez une pincée de poivre moulu et recouvrir d’huile chaude.

Vous pouvez décorer le plat avec du persil ou faire des motifs au couteau.

Poivrons séchés farcis au riz

Ingrédients (pour 4 à 6 personnes)

10 poivrons séchés

2 oignons

1 petit poireau

2 verres de riz

Sel

Huile de tournesol

Farine



Préparation



Pour les adoucir, placez les poivrons séchés dans dans de l’eau tiède pendant au moins une demi-heure.

Hachez les oignons et le poireau et faites-les cuire à l’huile. Une fois ramollis, ajoutez le riz et continuez à faire cuire encore pendant quelques minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des noix moulues (1,5 cuillère à soupe)

Farcissez les poivrons avec le mélange oignons-poireau-riz à l’aide d’une cuillère à café. Ne les couvrez. Recouvrez les extrémités des poivrons avec la farine. Disposez-les ensuite dans un plat. Ajoutez un verre d’eau et laissez cuire à feu doux pendant environ une heure.

Préchauffez votre four à 200°C puis placez-y les poivrons farcis. Laissez cuire pendant une heure environ, jusqu’à ce que les poivrons brunissent légèrement.

Vous pouvez remplacer le riz par de la viande hachée.

Sarma (feuilles de choux fourrées)

Voilà l’un des plats traditionnels les plus populaires en Serbie. Il est d’usage de manger des sarma une fois par semaine pendant l’hiver en famille, avec du riz ou de la viande hachée. On en prépare aussi pour les grandes occasions.

Ingrédients (pour 4 à 6 personnes)

10 feuilles de choux marinée

500g d’oignons

2 carrottes

10 cuillères à soupe de riz

Persil

Sel

Paprika moulu

Poivre noir

Huile de tournesol



Préparation

Pour préparer la farce, hachez finement, puis faites revenir l’oignon et les carottes dans l’huile jusqu’à ce qu’elles brunissent, puis ajoutez le riz et les épices. Faire cuire pendant un certain temps en remuant occasionnellement.

Découpez les veines des feuilles de choux. Si les feuilles sont trop grandes, coupez-les en deux ou en quartiers. Mettez 2 cuillères à soupe de farce au centre de la feuille, vers une extrémité. Pliez le côté droit et gauche de la feuille de manière à tasser la farce, puis roulez la feuille de choux vers le haut. Disposer les rouleaux dans un plat en formant un cercle. Ajoutez de l’eau et faites cuire pendant quelques heures.

En option, vous garnir les Sarma avec de la farine frite à l’huile.

Une fois la cuisson au feu terminée, mettez les Sarma au four et laissez cuire pendant 15 minutes à 200°C.

Si vous souhaitez utiliser de la viande pour farcir les Sarma, faire frire 400g de viande de porc et de boeuf mélangée et 50 g de riz.

Baklava

Ingrédients

500 g de pâte filo très fine

300 g de noix moulues

300 ml d’eau gazeuse

250 ml d’huile de tournesol



Sirop

700g de sucre

50 cl d’eau

1 demi citron

Préparation



Disposez couche par couche les feuilles de pâte filo dans un grand moule graissé. Saupoudrez chaque feuille avec un mélange d’eau pétillante et d’huile. Toutes les trois feuilles, couvrez de noix. Ne remplissez pas de noix les trois premières et les trois dernières feuilles.

Coupez la pâte filo en losanges de 3-4 cm de côté. Couvrez le plat avec du papier cuisson et laissez cuire à 200°C pendant 30 min.

Pendant que la baklava cuit, faites le sirop en dissolvant le sucre dans l’eau avec le citron coupé en tranches. Versez ensuite le sirop sur les baklavas cuites et remettez au four jusqu’à ce que le sirop soit absorbé en surveillant régulièrement pour ne pas brûler les baklavas.