La mort du bourreau : réflexions interdisciplinaires sur le cadavre des criminels de masse

La dernière décennie a vu la mort de Slobodan Milošević, Augusto Pinochet, Saddam Hussein, Oussama Ben Laden ou Mouammar Kadhafi. Car les génocidaires, criminels de guerre, dictateurs, tyrans ou agents du terrorisme international des XXe et XXIe siècles, meurent aussi. Dans tous les cas, les questions que posent ces disparitions singulières sont identiques, bien que se situant dans des contextes différents : quand et comment ces criminels sont-ils morts ? Que faire de leur dépouille ?

Comment appréhender leur héritage, la mémoire de leur personne et de leurs crimes ? Malgré leur caractère crucial et leur actualité, ces questions n’ont pour l’heure suscité que peu de travaux dans le domaine des sciences juridiques et sociales. Si l’on observe un important regain d’intérêt pour la parole du bourreau en tant que source d’information, rares sont les études qui s’attachent au sort de celui-ci, une fois décédé. Cet ouvrage vise précisément à combler ce manque.

La réflexion interdisciplinaire engagée ici met en dialogue les apports du droit, de l’histoire, de l’anthropologie, de la sociologie, de la littérature et de la psychologie autour de trois thématiques principales : les modalités de la (mise à) mort du bourreau, le traitement post-mortem de son corps, et la question de la patrimonialisation face aux exigences de justice et de réparation. Ce volume entend ainsi montrer les enjeux entourant la fin des criminels de masse – une mort jamais anodine, même lorsqu’elle est naturelle.

Ouvrage dirigé par Sévane Garibian

Contributions de : Rosa Ana Alija Fernández, Ana Arzoumanian, Antoine Garapon, Sévane Garibian, Anne Yvonne Guillou, Florence Hartmann, Frédéric Mégret, Muriel Montagut, Didier Musiedlak, Nicolas Patin, Karine Ramondy, Élodie Tranchez

Sommaire

La mort du bourreau, ou le temps incalculable de son éternité

Sévane Garibian

Tyrannicide et droit international : une coexistence possible ?

Élodie Tranchez

Le « maître de la terre ». Les cultes rendus au cénotaphe de Pol Pot

Anne Yvonne Guillou

« Ubus africains » : de l’hubris à la « belle mort », l’exception-nalité africaine ?

Karine Ramondy

Le chemin inextricable entre le lit de mort et la lutte contre l’impunité : les cas de Franco et de Pinochet

Rosa Ana Alija Fernández

La revanche posthume de Slobodan Milošević

Florence Hartmann

Expier le meurtre de millions d’hommes ? L’exécution des hauts dignitaires nazis après la Seconde Guerre mondiale

Nicolas Patin

Saddam Hussein. De la politique de la cruauté à une dramaturgie de l’enterrement

Ana Arzoumanian

Ordonné par le cadavre de ma mère. Talaat Pachat, ou l’assas­sinat vengeur d’un condamné à mort

Sévane Garibian

Les métamorphoses du corps de Mussolini

Didier Musiedlak

Ben Laden, chronique juridique d’une mort annoncée

Frédéric Mégret

La mort de Mouammar Kadhafi : contexte, traitement médiatique et signification

Muriel Montagut