Vendredi 23 septembre 2016, Novi sad, Serbie.

Nous y voilà nous sommes à Novi Sad !

Accueillis par Kultura Nova, Milan Vracar et son collègue Tibor. Après visite des lieux possibles et disponibles sur la ville, nous nous sommes installés sur le terrain de sport extérieur au gymnase, avec local technique son/vidéo à proximité et salle d’échauffement à l’étage. Le petit bar qui jouxte notre « territoire » est équipé de la wifi indispensable aux recherches vidéo.

Nous sommes un peu en retrait du centre ville, mais la rue est très passante, les familles déposent aussi leurs enfants au gymnase…beaucoup de gens s’arrêtent et se demandent ce qu’il se passe. Nous avons posé aujourd’hui un texte traduit en Serbe, expliquant notre présence, invitant les passants à regarder et les conviant à notre sortie publique de jeudi prochain. Certaines personnes viennent jusqu’à nous, on se fait généralement comprendre en anglais… il y a beaucoup de sourires.

Nous avons déployés nos scénographies et répétons après midi et soir. Plutôt que de faire un travail en détail scène par scène, nous avons décidé de dérouler l’entièreté du spectacle, pour affiner notre construction dramaturgique que nous réfléchissons et présentons depuis bientôt 2 ans à nos divers partenaires.

L’équipe est là au rendez-vous, en énergie. Les comédiens avancent et cherchent. Les technos optimisent et sont là pile-poil pour les raccords de scène où ils sont présents. Marie-Charlotte notre nouvelle vidéaste, prend connaissance du travail, comprend vite et propose. Benoît équipé de son iphone et enceinte portative musique les scènes, tout en prenant des notes pour la suite. Alix, notre logisticienne quadrille la ville, et assure le bien être de tous, pendant que Floriane, court de rdv en rdv tout en organisant des rencontres avec son portable et en envoyant des mails de sa main libre !

Nous avons, sur ces 2 jours de travail effectifs, déroulé le plateau 1 et le début du plateau 2. Plusieurs questions se posent, notamment des questions de conventions théâtrales. Les comédiens doivent assumer plusieurs statuts : personnages, manipulateurs, chorus… comment ces conventions sont-elles distillées sur l’ensemble ? Comment les rythmer pour que le public comprenne, sans se poser de questions, mais tout en échappant à un système ?

Nous avançons aussi sur notre langue inventée et croisons les compétences. Les inquiétudes sont là bien sûr, mais certaines réponses aussi et une très belle dynamique de travail collectif.

Demain, nous partons à Belgrade, tous ensemble pour rencontrer nos partenaires ressources, ceux qui ont des choses VRAIES à raconter. A nous de les entendre.