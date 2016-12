Esma Redžepova : la reine des tsiganes s’est éteinte

Esma Redžepova vient de mourir des suite d’une longue maladie. Elle était née en 1943 à Šutka, le faubourg rrom de Skopje. Sa carrière avait commencé en 1958 quand elle participe au radio crochet Le microphone est à vous sur la chaîne nationale macédonienne. C’est là qu’elle est repérée par le musicien Stevo Teodosievski, qui finit par persuader ses parents de l’emmener avec lui.

Avec l’Ansambl Teodosievski, la jeune Esma se produit sur les scènes du monde entier, de New York à Sydney en passant par Paris, où elle joue à l’Olympia. En 1968, elle se marie avec Stevo et fonde une école musicale où sont accueillis ses « enfants ».

C’est lors du premier festival mondial de musique rrom, qui a lieu en 1976 en Inde, qu’elle aurait gagné son surnom de « Reine des Tsiganes ». En plus de 50 ans d’une carrière impressionnante, elle aura donné quelque 12 000 concerts. Elle s’était arrêtée de chanter à peine une année, quand son mari est mort en 1997 avant finalement de remonter l’orchestre Teodosievski, avec les élèves de son école et de parcourir de nouveau les scènes du monde entier.

La diva rrom était connue pour son engagement dans les causes humanitaires. Outre les enfants qu’elle avait recueillis et élevés avec Stevo Teodosievski, Esma Redžepova était engagée dans de nombreuses causes, dont le droit des femmes ou l’émancipation du peuple rrom. Elle restera l’une des meilleures ambassadrices de la Macédoine.

Balkanophonie a dépoussiéré 12 de ses chansons sorties en vinyle dans les années 1960-70. Retrouvez la voix d’or de cette chanteuse d’exception.

