Postée à la proue du vibrionnant collectif Turbo Sans Visa, Yuna Le Braz aka DJ Wonderbraz aime les langues et les musiques qui dansent, les rythmes des Balkans et ceux impétueux de la Bretagne qui palpitent jusqu’au Maghreb ou l’Afrique Noire. Aiguillée par la voix majuscule du chanteur breton, Erik Marchand, et d’un équipage prêt à toutes les aventures (mêmes visuelles avec VJ Badgreen), cette nef enchantée ratisse les mers abondantes des sons traditionnels et des musiques actuelles. Une pêche miraculeuse pour les oreilles et les corps, qui se déguste in vivo dans des Live aux parfums mêlés de bars de port et du plus brûlant des dance-floors. La sono mondiale passe le turbo…

23 juillet 2016 au Festival Paléo (Nyon, Suisse)

3 août 2016 aux Filets Bleus (Concarneau)

20 août 2016 - feat. Erik Marchand – à la Fête de l’Oignon (Roscoff)

22 octobre 2016 à la Bogue d’Or (Redon)