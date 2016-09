SOUTENEZ LE PREMIER DISQUE DE LA TÊTE A L’EST !

Basé à Rennes, le Chœur à l’Est, c’est un projet artistique amateur accompagné par des musiciens professionnels qui crapahute depuis cinq ans déjà de scènes de festivals en chapelles oubliées, de soirées privées en cafés de pays... et qui s’enrichit et grandit au fil des rencontres !

Pour partager et conserver toutes ces belles voix qui ont participé au projet, et qui continuent de faire battre le chœur de La Tête à l’Est, un appel à contributions est lancé !

D’un côté des voix de femmes qui s’élèvent jusqu’à percer les tympans des nuages, des voix qui sentent la terre et les racines des Balkans, des voix qui bercent les jeunes insomniaques et qui font tenir debout les hommes qui ont baissé la tête trop tôt, un chœur débordant de douceur et de cette rage sensuelle qui décroche des sourires à la mer Noire...

De l’autre côté des voix d’hommes, des voix de la montagne qui carapatent depuis les Carpates pour faire trembler le vent à coup de chants d’amours et de destins, un chœur qui bat la chamade dans toutes les langues slaves… Alors les chœurs se rencontrent et se rassemblent, comme un village du fond des temps qui débarquerait sur votre plancher.

Il y a toute l’énergie des Balkans au fond de leur glotte mais aussi sous vos semelles, parce que dans ces chants il y a cette danse infernale qui ne s’arrête qu’au petit matin, cette force qui repousse coûte que coûte le petit jour et qui vous fait oublier la poussière du soleil.