Sous-Perposé #2. Un regard singulier sur les temporalités de la Grèce

Jean-Luc Aimé

exposition, video, création sonore

Le cri suspendu

3 rue Louis Pasteur — 29100 Douarnenez

Notre temps n’est plus le même temps que celui qu’il fut.

La nature de notre monde n’est plus la même que ce qu’elle fut.

Notre temps est plus rapide qu’il fut, et nous vivons plus longtemps que nous vivions.

Cette accélération du temps, depuis l’antiquité de notre civilisation jusqu’à l’ère de l’industrialisation est arrivée à son paroxysme.

Notre socle environnemental se met en mouvement.

Alors, avec la marchandisation de nos fleuves et de nos océans, de nos plantes, de nos arbres, de nos roches et de nos sables, de notre air à nous les animaux, les humains et les dieux, nous cessons de continuer à vivre plus longtemps que nous vivions.

Cette accélération du temps se fige. Immobilisme politique contre hypertrading.

Avec la confiscation de la nature et du bien commun comme force de pensée,

Nous vivons moins longtemps que nous vivions.

Cette accélération tout comme la nature de notre monde n’a pas résisté à la fabrique de l’inculture.

