Rencontre-débat : « Être un homme de paix en Turquie »

Nous avons le plaisir de vous inviter au débat-rencontre que nous organisons en partenariat avec le Collectif du Rêve Commun et le soutien de la Mairie du 10ème à l’occasion de la commémoration du 10ème anniversaire de l’assassinat du journaliste arméno-turc, Hrant Dink.

Cette année, l’intitulé de la rencontre est « Être un homme de paix en Turquie », elle sera aussi pour nous l’occasion de rendre hommage à Tahir Elçi, bâtonnier de l’ordre des avocats de Diyarbakir et défenseur renommé de la cause kurde et des droits de l’homme, assassiné le 28 novembre 2015 au cours d’une conférence de presse à Diyarbakir.

Le Débat-Rencontre rencontre aura lieu vendredi 17 févier à 19h.

À la salle des Fête de la Mairie du 10e

72 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris

Avec la participation de :

Yetvart Danzikyan

Rédacteur en chef d’AGOS,

hebdomadaire bilingue, arménien et turc, créé par Hrant DINK

et publié depuis 1996.

Mithat Sancar

Professeur de droit constitutionnel,

co-fondateur en Turquie de la Fondation des Droits de l’Homme (TIHV)

et député HDP de Mardin.

En comptant sur votre présence et votre soutien.

Solidairement.

Informations :

Sur page Facebook

Sur le site de L’ACORT

Sur le site Que faire à Paris