Randonnée de Printemps à Tinos, en Grèce.

C’est désormais une très grande classique, chaque année : la Rando de Printemps à Tinos, en Grèce.

L’Association culturelle franco-hellénique Nisiotis vous propose donc un superbe stage de randonnée à Tinos, pur joyau de l’archipel des Cyclades, du Samedi 29 Avril au Dimanche 7 Mai 2017.

Une expérience unique :

* un programme organisé par des Grecs, et avec les Grecs, qui associe l’ïle et ses habitants

* un guide professionnel local, Tiniote, et qui connaît parfaitement ses sentiers, sa culture, son histoire. Il fait partie de l’équipe privilégiée qui restaure l’Acropole et le Parthénon.

* une île sans tourisme, préservée, authentique, et extraordinairement belle

* 8 jours de gastronomie locale, avec les produits et vins locaux ! Et notre hôtel, ancienne demeure patricienne, est le plus bel hôtel de l’île.

* le soir, en option, cours de danses traditionnelles grecques, avec un danseur et professeur local hors pair, déjà passé à la télé en France !

Pour plus d’informations : notre site web : Nisiotis

Ou notre téléphone : 06 03 78 28 77

Vous pouvez voir Tinos en vidéo :

* l’île, ses sentiers, ses paysages, le stage de rando de 7 jours : https://youtu.be/xBflIFRkIxM

* une émission de télé tournée sur place par la chaîne Arte en 2014 : Enquête d’Ailleurs : Grèce : Tinos, l’Ile des Dieux : https://youtu.be/w2KH8i0ZeRs

* un stage précédent : https://vimeo.com/81339111

* Tinos en musiques et en images : https://youtu.be/P2HUEycU6tg

Merci à vous de bien vouloir faire suivre ce courriel aux membres de votre association, et à tous vos amis, amoureux de la randonnée, amoureux de la Grèce, ou désireux de la découvrir à pieds, sous le soleil clément et enchanteur du printemps de la Mer Egée...

Il est très simple, très facile de venir à Tinos : l’avion jusqu’à Athènes, puis le bâteau (1h30 à 2h00 de mer). Le port (Rafina) est à 15 mn de bus de l’aéroport d’Athènes.

Alors au plaisir de vous accueillir, de partager cette expérience exceptionnelle, de cheminer, de danser et de lever le verre ensemble !

Ne tardez pas à vous inscrire, le stage est complet chaque année.

PS : nous pouvons aussi organiser, à la carte, un stage rando dans toute île des Cyclades, pour un groupe déjà constitutué, pour votre asso. Il y a 25 Cyclades : Amorgos, Anafi, Andros, Délos, Folégandros, Ios, Kéa (ou : Tzia), Kimolos, Kythnos, Milos et Antimilos, Mykonos, Naxos, Paros et Antiparos, les Petites Cyclades (Iraklia, Schinoussa, Koufonissia, Donoussa), Santorin, Sériphos, Siphnos, Sikinos, Syros, Tinos. Celles en rouge, 12, se prêtent parfaitement à la rando.