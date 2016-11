Trapped by Law

Un film documentaire réalisé par Sami Mustafa

JEUDI 24 Novembre à 19h

Projection en présence du réalisateur

et de journalistes du Courrier des Balkans

MEDIATHEQUE MATEO MAXIMOFF

59 RUE DE L’OURCQ 75019 PARIS metro crimée (ligne7) bus ligne 60

01 40 35 12 17

Trapped by law (Piégés par la loi) est une odyssée du fond des âges, l’histoire de la séparation familiale de deux frères filmée pendant cinq années, depuis la publication des accords de « réintégration forcée » entre l’Allemagne et le Kosovo. Les deux jeunes frères, Kefaet et Selami, chanteurs de Hip Hop, ont grandi dans la « street culture » à Essen (Allemagne).

Kefaet est né au Kosovo qu’il a quitté avec ses parents à l’âge de quatre ans. Il est marié et a deux enfants. Selami est né à Essen et n’a jamais été au Kosovo. Au cours d’une nuit dramatique de mars 2010, ils sont déportés au Kosovo, un pays inconnu. Séparés de leur famille et de leurs amis ils essaient de faire face à la situation et de retourner par tous les moyens en Allemagne. Mais l’administration et les lois de l’asile sont inflexibles. »