Pour une poignée de Dinars... : nouvel Album AALMA DILI

Ils partirent vers l’Est, sur un coup de tête, sur un coup de dé, en direction des Balkans.

La Yougoslavie, les slaves du Sud !

Une noce albanaise dans les montagnes macédoniennes, la porte d’entrée vers la Grèce est ouverte.

Changement de cap ?

Arrivés trop tard sur le bateau pour embarquer pour la Turquie, vexés, le dos tourné, c’est finalement vers l’Italie qu’ils continuent le voyage.

Drôle d’Eastern que de regarder vers la méditerranée !

Les dinars deviennent dirhams et l’embarcation s’échoue en Andalousie, plein Ouest, et les poches vides.

Quoi de mieux pour séduire une femme ?

Les reves de Colorado s’évanouissent et les ramènent sur la route de chez eux, en banlieue Est, c’est à dire plein Nord.

On s’y perd si on cherche à les suivre.

La morale de cette histoire, c’est qu’avec une poignée de dinars et de l’imagination, on peut aller dans toutes les directions.

Si on vous sollicite, les amis, c’est pour terminer cet album dans de bonnes conditions.

Nous avions demandés des subventions qui malheureusement ne sont pas vraiment tombées, et bien que l’on produise avec le label Vlad une bonne partie de ce disque, il nous manque des fonds pour terminer ce projet comme on l’entend.

1800€ de taxe Sdrm, la taxe de reproduction mécanique à régler à la sacem avant le pressage

2000€ pour la fabrication des disques

1500€ pour la création des visuels et la mise en page du disque

3000€ pour une attachée de presse qui nous permettra de diffuser on l’espère au maximum ce disque !

On vous propose de pré commander vos disques et espérons que cet appel à soutien nous permettra d’aller au bout de cette aventure !

Aujourd’hui ce n’est qu’une poignée de Dinars mais demain ça sera un beau disque grâce à vous….

Pour soutenir le nouvel album : https://www.helloasso.com/associations/jamalafak-collectif/collectes/nouvel-album-aalma-dili

On vous tiendra au courant de la suite des Aalmactualités, et on vous invite à nous suivre sur Facebook

Prochaine dates de concerts :

Vendredi 4 Novembre 2016 : MJC Espace Marcel Cachin - Romainville - Entrée libre

Samedi 10 Décembre 2016 : Le Chinois - Montreuil - Entrée Libre

Vendredi 13 Janvier 2017 : La Bellevilloise - Paris - 10€