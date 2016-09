Octobre à l’Institut culturel Roumain

« Claudine »

livret de Willy & Colette

opérette en 3 actes de Rodolphe Berger

version de concert accompagnée au piano

Concerts organisés par l’Institut Culturel Roumain et la Cie L’Oiseleur en partenariat avec la Société des Amis de Colette et l’Ambassade de Roumanie.

4-5 octobre 2016 à 20h

Salle Byzantine, Palais de Béhague

123 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris

De la découverte de Gheorghe Benga à l’innovation de Peter Holme Jensen

L’Institut Culturel Roumain à Paris a le plaisir de vous inviter au lancement d’un cycle d’événements scientifiques, tout public, mettant en valeur la contribution roumaine à la connaissance scientifique et technique mondiale. Ce cycle est organisé à l’initiative et en coopération avec la professeure franco-roumaine Melania Kiel.

C’est avec une conférence-débat, dédiée à l’académicien roumain Gheorghe Benga et à sa découverte, que le cycle débute. En première mondiale, en 1985, Gheorghe Benga identifia, la première protéine-canal perméable à l’eau (l’Aquaporine 1), logée dans les parois des globules rouges humaines. D’importance cruciale, la découverte de Benga inspira les travaux de ses homologues scientifiques et permis à Peter Agre, après contributions personnelles (1991, 1996), d’obtenir le Prix Nobel de chimie (2003).

6 octobre à 19h30

Salon d’Or, Palais de Béhague

123 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Avec le projet « Enescu Re-Imagined » où il revisitait l’œuvre de son compatriote George Enescu, puis en duo aux côtés de Mat Maneri avec « Transylvanian Concert » notamment, le pianiste roumain Lucian Ban s’est par le passé magistralement imposé avec ses arrangements jazz des traditions musicales de Roumanie.

Évènement soutenu par l’Institut Culturel Roumain.

6 octobre à 19h30 et 21h30

Duc des Lombards

42 rue des Lombards, 75001 Paris

Les rencontres internationales George Enesco

La troisième édition des « Rencontres Internationales Georges Enesco », le Festival international de musique française et roumaine de XX-ème et XXI-ème siècle, est dedie cette annee a l’anniversaire de 135 de la naissance de George Enescu ; le festival international de musique aura lieu au Théâtre Byzantin du Palais de Béhague.

Concerts organisés par l’Institut Culturel Roumain et l’Association Noesis en partenariat avec l’Ambassade de Roumanie.

10-14 octobre à 20h

Salle Byzantine, Palais de Béhague

123 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Dans le cadre de la présidence roumaine de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA)

Comment la Roumanie questionne sa mémoire et son histoire de la Shoah à travers son territoire ? Plus de 70 ans après, les lieux de massacres sont devenus des lieux de commémoration, de recueillement et de mémoire pour les victimes et leurs descendants…

En présence de Radu Ioanid, historien, USHMM, Alexandru Florian, directeur de l’Institut national pour l’étude de l’Holocauste Elie Wiesel de Bucarest, et Mihai Dinu Gheorghiu, sociologue.

Animée par Sébastien Reichmann, écrivain.

Le débat est précédé par la projection d’un extrait du film « Souvenirs de Iași » réalisé par Romulus Balazs.

29 septembre à 19h

Memorial de la Shoah

17 Rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris