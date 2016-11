Les « Palabres Centre-Européennes »

L’Institut Culturel Roumain accueille la nouvelle séance de Palabres animée par Christine Lecerf, spécialiste de littérature autrichienne, journaliste et productrice à France Culture. Le domaine roumain sera représenté par Paul Celan et Razvan Radulescu. Les domaines autrichien et ukrainien seront aussi représentés à l’occasion de cette rencontre.

Sur l’initiative du CIRCE (Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes) de l’Université Paris-Sorbonne.

Entrée libre

29 novembre à 19h30

Institut Culturel Roumain

1 rue de l’Exposition, 75007 Paris

