Le Danube impérial de Bucarest à Munich

Le Danube est l’un des fleuves les plus fascinants du monde, traversant sur près de 3 000 km pas moins de dix pays avant de se jeter, par un vaste delta, dans la mer Noire. Cette formidable traversée de l’Europe centrale est aussi une traversée de l’Histoire dans laquelle se mêlent une cohorte de peuples, d’influences, d’art et de cultures différentes. Inéluctablement entraîné vers l’Orient, le Danube vous fera vivre une véritable épopée. De la conquête ottomane au XVIe siècle qui s’arrêta aux portes de Vienne à la Contre-Réforme sublimée par l’art Baroque, des splendeurs monumentales de l’impératrice Marie-Thérèse aux revendications nationalistes marquées par l’art Sécession, tout semble, dans le lit grandiose du fleuve, s’être inventé. La musique, l’architecture, la peinture… jusqu’au goût des cafés et des saveurs pâtissières qui les accompagnent. Le Danube a fécondé un art de vivre incomparable dont Vienne et Budapest, en cités impériales et royales qu’elles furent, représentent les plus beaux exemples.

Durée du voyage : 12 jours (11 nuits)

Pays traversés : Roumanie - Autriche - Slovaquie - Hongrie - Croatie - Serbie - Bulgarie

Date(s) de départ : 19 mai 2016 - 24 mai 2016 - 10 Juin 2016 - 15 Juin 2016 - 19 Septembre 2016 - 25 Septembre 2016

Tarifs à partir de 2 460 euros

Jour 1 : Paris - Bucarest - Oltenita (Roumanie)

Départ de Paris sur vol régulier à destination de Bucarest. À l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert au centre-ville et tour de ville de la capitale de la Roumanie : la place de la Révolution et la place de l’Université, l’Arc de triomphe, le « palais de Ceaucescu » (vue extérieure). Transfert à Oltenita, et embarquement à bord du M/S Amadeus Brilliant ou Elegant.

Cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Appareillage vers 23 h.

Jour 2 : Rousse (Bulgarie)

Après le petit déjeuner, promenade libre dans la ville de Roussé avec déjeuner à bord ou participation à l’excursion optionnelle à Veliko Tirnovo.

Dîner à bord. Départ vers 20 h.

Jour 3 : Orjahovo (Bulgarie)

Vers 8 h, le bateau accoste dans le petit port d’Orjahovo sur la rive bulgare du Danube.

Découverte libre de la ville et déjeuner à bord ou participation à l’excursion optionnelle « visite guidée de Sofia ».

Retour à bord et dîner. Appareillage à 23 h.

Jour 4 : Navigation à travers les « Portes de fer » (Serbie)

Lorsque le Danube devient la frontière naturelle entre la Roumanie et la Serbie, et après avoir passé le grand barrage de Djerdap, commence le défilé des Portes de Fer. À cet endroit, le Danube se rétrécit, encastré dans les montagnes pour former d’impressionnantes gorges. Après le passage du défilé, et pendant la navigation, conférence à bord.

Déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 : Belgrade (Serbie)

Après le petit déjeuner, visite guidée de Belgrade, la capitale de la Serbie : la forteresse de Kalemegdan, les quartiers animés du centre avec la place de la République et la rue Knez Mihajlova, la cathédrale Saint Sava. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre ou participation à l’excursion optionnelle à Topola. Appareillage à 18 h pour la Croatie.

Dîner à bord.

Jour 6 : Vukovar (Croatie) - Mohacs (Hongrie)

Arrivée le matin à Vukovar, ville martyre de la dernière guerre dans les Balkans au coeur de la Slavonie. Temps libre à bord avec déjeuner ou débarquement pour participer à l’excursion optionnelle « Visages de Slavonie ». Dans la matinée, le M/S Amadeus Brilliant ou Elegant poursuit sa navigation vers la Hongrie, où il arrive en fin d’après-midi.

Dîner à bord.

Jour 7 : Budapest (Hongrie)

Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville : côté Pest avec l’Opéra, le Bois de ville et la place des Héros ; côté Buda avec le Bastion des pêcheurs et la colline du château.

Déjeuner à bord. Après-midi libre ou participation aux excursions optionnelles : « Budapest 1900 » ou « Après-midi aux Bains Széchenyi ».

Dîner à bord. En option, soirée « Budapest by night ».

Jour 8 : Bratislava (Slovaquie)

Arrivée en début d’après-midi à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Après le déjeuner à bord, visite guidée à pied de la cité. Promenade à travers les ruelles du centre-ville.

Temps libre ou participation à l’excursion optionnelle : « Visite du Château de Cervený Kamen ».

Dîner à bord. Appareillage pour Vienne à 20 h.

Jour 9 : Vienne (Autriche)

Après le petit déjeuner, départ pour une visite guidée de la capitale autrichienne. Découverte des principaux monuments de la ville : le fameux Ring avec l’Opéra et la Hofburg, les ruelles du centre et la cathédrale Saint Etienne. Déjeuner à bord. Après-midi libre ou participation à l’excursion optionnelle à Schönbrunn, le « Versailles viennois ». Dîner à bord.

En option, concert de musique classique.

Jour 10 : Melk (Autriche)

Matinée de navigation à travers les paysages exceptionnels de la Wachau, région escarpée où les méandres du Danube offrent un défilé verdoyant. Arrivée vers 12 h. Après le déjeuner à bord, temps libre ou participation à l’excursion optionnelle : « Visite de l’Abbaye de Melk et du village viticole de Dürnstein ».

Appareillage à 22 h. Dîner à bord.

Jour 11 : Linz (Autriche)

Arrivée le matin vers 8 h. Temps libre à Linz avec déjeuner à bord ou participation aux excursions optionnelles : « Les villes d’art de Bohême » ou « Visite guidée de Linz » ou « Visite de Salzbourg ».

Dîner d’au revoir.

Jour 12 : Passau - Munich (Allemagne) - Paris

Arrivée vers 8 h à Passau. Débarquement et départ pour Munich, la capitale de la Bavière.

Visite guidée de la ville : la place de l’hôtel de ville et ses rues adjacentes, la cathédrale et la « Residenz », la célèbre rue Maximilien (vues extérieures).

Après la visite, transfert en autocar de l’aéroport et envol pour Paris sur vol régulier.