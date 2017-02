Assemblée générale de l’Association des amis et lecteurs du Courrier des Balkans

Vous êtes des milliers à lire chaque jour le Courrier des Balkans. Pour accompagner le développement du projet éditorial, pour accroître son audience et son lectorat, la visibilité des événements qu’il organise, pour faire en sorte que le Courrier des Balkans soit encore plus un carrefour de débats et d’initiatives autour de l’Europe du Sud-Est, nous vous invitons à rejoindre l’Association des Amis et des lecteurs du Courrier des Balkans, et à participer à son

Assemblée générale,

Samedi 18 mars 2017, à 11 heures

Centre Marius Sidobre

26 rue Emile Raspail

94110 Arcueil

Cette assemblée générale sera l’occasion d’un échange entre la rédaction du Courrier des Balkans et les lecteurs du site.

A l’ordre du jour :

une présentation du site, de son fonctionnement, des projets réalisés au cours de l’année écoulée et des projets pour 2017 ;

le site et vous : quel meilleur traitement possible de l’actualité balkanique ?

élection du Conseil d’administration de l’Association des Amis et lecteurs du Courrier des Balkans.

La cotisation annuelle est fixée à 10 euros. Elle ne donne pas droit à l’abonnement au site du Courrier des Balkans. Pourront prendre part au vote toutes les personnes physiquement présentes à l’assemblée générale du 18 mars, qui règleront leur cotisation d’adhésion ce jour-là.

La réunion sera suivie d’un apéritif avec grignotage balkanique.

Nous vous donnons ensuite rendez-vous, à 15 heures, pour une conférence sur la Serbie dans le Première Guerre mondiale et la retraite de l’automne 1915.