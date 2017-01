Conférence et projection : « Kosovars, Kosovo »

Le lundi 23 janvier 2017 à 19h00, la Société de Géographie de Genève accueille Roland Meige pour une conférence avec projection de film et de diaporama intitulée : Kosovars – Kosovo.

Lieu de la conférence

Muséum d’Histoire naturelle

Route de Malagnou 1, Genève

Entrée libre.

Présentation

« Le Kosovo est resté longtemps ignoré de l’Europe occidentale, province déshéritée de Yougoslavie ; le pays est né de son éclatement. Il s’ensuit un important exode de la population majoritairement albanaise à partir de 1998. La Suisse devient l’un des principaux pays d’accueil, avec l’Allemagne. Les albanophones sont actuellement environ 250 000 en Suisse. La plupart ont demandé et obtenu la nationalité suisse, et leur intégration, en tous les cas économique, est globalement réussie. L’albanais est venu s’insérer parmi les langues non nationales couramment pratiquées. »