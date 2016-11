Chants et fêtes de l’île de Karpathos

Le Dimanche 20 Novembre 2016 à 17h00, 12 musiciens en provenance directe de l’île de Karpathos joueront pour la première fois à Paris sur scène les musiques et chants traditionnels de Karpathos.

Lyre, violon, laouto, tsambouna, voix... une heure trente d’un sublime voyage au pays d’Olympos, de Pigadia, et autres villages enchanteurs.

Karpathos est avec Rhodes l’une des 2 plus grandes îles de l’archipel du Dodécanèse, et se situe entre Rhodes et la Crète, tout au Sud.

La mythologie dit que les Titans y sont nés.

Sa musique et ses chants sont d’une beauté, d’une richesse et d’une force exceptionnelles.

La salle de spectacle est à Paris.

L’Association Nisiotis est partenaire de la Maison des Cultures du Monde dans cet événement, et vous propose de réserver dès à présent vos places avec une réduction exceptionnelle de 33% (16 Euros, au lieu de 24 Euros) sur le prix des billets pour ce concert exceptionnel à Paris.

Les places sont dès à présent en prévente dans toutes les billetteries habituelles, en ligne ou en magasins (Carrefour, Casino, Darty, Leclerc, Auchan, Fnac, etc) au prix de 24 Euros.

En passant par l’Association Nisiotis, vous pouvez réserver dès à présent vos places avec 33% de remise.

Le prix sera donc de 16 Euros, en lieu et place du prix public de 24 Euros.

Consultez notre site : www.nisiotis.fr

ou celui de la Maison des Cultures du Monde

MAISON DES CULTURES DU MONDE

101 boulevard Raspail

75006 Paris, France

Métro : Notre-Dame-des-Champs ou Rennes (ligne 12) - Saint-Placide (ligne 4)

Bus : 68 (arrêt : Notre-Dame-des-Champs) ou 95 (arrêt : Saint-Placide)

Station Vélib : 41 rue Notre-Dame-des-Champs

Station Autolib : 39 rue de Notre-Dame-des-Champs

Tel : +33 (0)1 45 44 72 30

Fax : +33 (0)1 45 44 76 60

Email : info@maisondesculturesdumonde.org

Attention :

A. Le nombre de places est limité, et le nombre des places sujettes à réduction l’est aussi. Donc ne tardez pas à répondre !

B. Pour les retardataires : il n’y aura pas de réduction possible sur place, sans réservation préalable écrite via l’Association Nisiotis.

C. Les places sont et seront nominatives.

καλή διασκέδαση ! καλή παράσταση !