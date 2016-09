Belgrade, Sarajevo et la Bosnie, 20 ans après les accords de Dayton

Ce voyage à Belgrade et en Bosnie-Herzégovine a pour ambition de faire mieux comprendre à nos voyageurs l’histoire complexe et mouvementée de cette région carrefour où une partie de l’Histoire se fait depuis des siècles.

Accompagné par le colonel Michel GOYA, vous partirez à la découverte de l’histoire des Balkans et de la guerre en Bosnie, rencontrerez des témoins des conflits des années 1990 en ex-Yougoslavie et des acteurs qui œuvrent au renouveau de la région. Sur place, le colonel Michel GOYA animera plusieurs conférences-débats et relatera ses expériences et analyses personnelles de ces conflits récents.

Ce voyage vous fera aussi découvrir une région aux charmes méconnus : une région à la culture millénaire et au très riche patrimoine historique, architectural et naturel.

Vous apprécierez le dynamisme de Belgrade : capitale festive en pleine renaissance, le charme singulier de Sarajevo, la vieille ville de Mostar perle du tourisme classé à l’UNESCO, les magnifiques paysages de montagne, une des meilleures cuisines des Balkans et l’hospitalité légendaire des populations locales.

Programme : détails à consulter sur notre site

Jour 1 : Paris – Belgrade

Jour 2 : Belgrade

Jour 3 : Belgrade – Sarajevo

Jour 4 : Sarajevo

Jour 5 : Sarajevo – Konjic – Mostar

Jour 6 : Mostar – Sarajevo

Jour 7 : Sarajevo – Srebrenica – Belgrade

Jour 8 : Belgrade – Paris

Les points forts du programme

Découvrir Belgrade : capitale festive de la Serbie, idéalement située sur le Danube, Belgrade est riche d’un exceptionnel patrimoine historique et culturel. Le poids des siècles et de l’histoire est inscrit dans ses murs, la ville est très agréable et le dépaysement est garanti.

Comprendre Sarajevo : capitale de la Bosnie-Herzégovine, Sarajevo possède un charme irrésistible, un curieux mélange de cité orientale, austro-hongroise et yougoslave. En dépit d’un passé douloureux, la ville reste tolérante et ouverte, on y entend le chant des muezzins et le carillonnement des cloches des églises orthodoxes et catholiques.

Visiter le bunker de Tito : 30.000 ouvriers, 26 ans de travaux, 22 milliards de $ ... un incroyable vestige de la guerre froide.

Admirer Mostar et se souvenir : la perle du tourisme en Bosnie classé à l’UNESCO a été magnifiquement réhabilitée et la vieille ville établie autour du fameux pont du XVe siècle est une merveille. La ville est encore divisée et les quartiers ouest gardent les stigmates des violents combats qui s’y déroulèrent en 1992-1993.

Rencontrer les témoins du passé et les acteurs du renouveau : vétérans du conflit bosniaque, associations humanitaires, artisans du renouveau du pays ... vous échangerez lors de rencontres émouvantes et cordiales.

Découvrir une nature sauvage, une des meilleures cuisines des Balkans et l’accueil toujours chaleureux des populations locales...

Votre conférencier accompagnateur :

Michel GOYA est ancien colonel des Troupes de marine françaises, enseignant et écrivain. Analyste des conflits actuels, il enseigne l’histoire militaire de la guerre à Sciences Po. Il intervient en tant qu’expert lors d’émissions de télévision et de radio ; il est l’auteur du blog La voie de l’épée

Au cours de sa carrière militaire le colonel Michel GOYA a réalisé notamment deux opérations majeures en Bosnie-Herzégovine :

− 07/1993 – 01/1994 : Force de protection des Nations-Unies (FORPRONU) à Sarajevo : protection de la population civile et lutte contre les tireurs isolés

− 10/1996 – 03/1997 : Implementation Force (IFOR-NATO) à Sarajevo : stabilisation

Satori World Travel est un tour opérateur spécialisé dans la conception de voyages culturels et thématiques sur-mesure pour les voyageurs individuels, les groupes et les entreprises.

Nos voyages sont conçus autour de thématiques fortes. Ils sont fondés sur les valeurs qui nous guident : comprendre, découvrir, accepter l’altérité et s’enrichir dans une démarche de voyage responsable.

Avant votre départ, la richesse de notre fond documentaire, nos conférences ou nos carnets de voyage vous guident dans la découverte de votre destination. Nos voyages groupés sont précédés de 2 à 3 conférences thématiques dispensées par des experts reconnus.

Pendant votre séjour, nos voyages favorisent les rencontres, les découvertes et le respect de l’autre. Nos voyages groupés sont accompagnés par nos guides conférenciers qui animent visites et conférences sur place.

Après votre séjour, votre appartenance à la communauté des voyageurs Satori vous permet de poursuivre votre expérience dans l’échange, la discussion et le partage de nouveaux projets de voyages.

La mission de Satori World Travel est de proposer à ses clients une aventure culturelle et humaine rare tant au niveau des destinations et des thèmes proposés, qu’au niveau de l’enrichissement et de l’éveil personnel.

Satori World Travel propose des séjours déclinés selon neuf thématiques majeures : l’histoire contemporaine est une de ces neuf thématiques qui nous passionnent.

Nos séjours « Histoire contemporaine » ont pour objectif, en complément de la découverte du pays hôte, de décrypter en profondeur une période-clé de notre histoire récente. Explications d’historiens, découverte de sites et monuments, rencontre avec des témoins, votre séjour vous livrera les clés d’une compréhension véritable d’un moment historique. Ils privilégient toujours la réflexion sur l’émotion, la transmission plutôt que l’instant.

Pour les passionnés d’histoire et de géopolitique mais également pour tous les voyageurs curieux, nos séjours sont sources de découverte, de mémoire et de réflexion sur notre Histoire et notre mémoire collective.

Pour ces séjours « Histoire contemporaine » ou « Tourisme mémoriel », nos voyages groupés sont précédés d’un cycle de 2 à 3 conférences thématiques dispensées par des experts reconnus. Sur place, les participants sont accompagnés par un spécialiste de l’histoire de la région qui anime visites et conférences-débats.

