Ateliers d’apprentissages pour enfants au « Théâtre des Langues »

Tous les samedis, les enfants se réunissent au théâtre « La Grande Comédie » à Paris pour apprendre une langue par le jeu ludique. Le premier atelier a débuté en 2011 organisé par Valmira Baruti, metteuse en scène (originaire du Kosovo) et présidente de l’Association « ProCulture ». Tous les ans, les petits comédiens préparent une pièce de théâtre en albanais pour montrer aux spectateurs ce qu’ils ont appris durant l’année scolaire.

L’apprentissage de la langue s’accomplie par des histoires de scènes théâtrales inventées par les comédiens eux-mêmes. En apprenant des mots et des verbes, ils réussissent à construire des phrases afin de raconter une histoire. Ainsi, ils apprennent à écrire en albanais et participent à une première forme de l’écriture d’un texte pour une pièce de théâtre.

Mis à part la langue, les enfants apprennent le jeu d’acteur, les émotions ainsi que les dialogues. Grâce à cette expérience ils voient l’importance du travail en équipe pour réaliser une œuvre, un projet ou/et un travail. En dehors de leurs personnages, ils ont également un autre rôle dans l’équipe qui concerne la régie, le décor, la mise en scène etc. C’est grâce à cette organisation sur scène que les téléspectateurs voient un spectacle tous les ans.

En Octobre 2015, le projet « Théâtres des Langues » a ajouté un atelier en langue anglaise sous la même méthode d’apprentissage. À la fin de l’année scolaire, deux groupes d’enfants ont joué sur scène en deux langues différentes : albanais et anglais.

Pour l’année scolaire 2016-2017, le « Théâtre des Langues » met en place d’autres ateliers en langues différentes dont un en roumain, la deuxième langue des Balkans, animé par le comédien et l’animateur roumain Constatin-Mihail Logofatu.

Mis à part l’apprentissage des langues à travers le théâtre, ce projet propose un atelier de « niveau avancé » adressé aux enfants ayant des connaissances en roumain ou en albanais et voulant améliorer leur niveau de langue par le jeu d’acteur. Tout comme pour l’atelier d’apprentissage, les enfants inventeront des histoires et écriront eux-mêmes le texte de leurs scènes de théâtre.

Les cours commenceront le 1er Octobre et auront lieu une fois par semaine (hors vacances scolaires). Pour plus d’informations sur les modalités d’inscriptions, les tarifs, l’adresse et les horaires : www.theatre-des-langues.org , vb@theatre-des-langues.org, ou/et par téléphone au 0768777760.

Théâtre « La Grande Comédie »

40 rue de Clichy, 75009 Paris

Métro : Liège, Saint Lazare, Place de Clichy