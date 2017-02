Jusqu’à quand les clubs professionnels de Zagreb vont-ils être abreuvés d’argent public, au mépris de la rationalité économique et des règles de bonne gouvernance ? Les failles juridiques, le flou autour des critères d’attribution et le manque de transparence permettent aux dirigeants locaux de faire fructifier leurs intérêts. Une situation dont les conséquences se ressentent dans la vie sportive non seulement de Zagreb, mais de tout le pays.