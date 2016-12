Un plan de l’Otan pour intervenir en Bosnie-Herzégovine, vraiment ?

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent dans les médias des Balkans : l’Otan aurait un plan pour intervenir militairement dans la région, notamment en Bosnie-Herzégovine, et ainsi de faire face à toute menace potentielle de déstabilisation. Information crédible ou simple rumeur ?

Par Erduan Katan Ces derniers jours, nombre d’articles de journaux des Balkans ont fait état d’une possible intervention de l’Otan, en cas de déstabilisation majeure de la région. Selon les spécialistes interrogés à droite et à gauche, la nature de ces plans reste bien sûr inconnue. Le quotidien Večernji list de Zagreb évoque ainsi des documents secrets et souligne que les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Alliance ont récemment adopté un programme confirmant que cette dernière était prête à effectuer des opérations en Europe du Sud-Est, si le besoin s’en faisait sentir, par exemple pour éviter des conflits communautaires ou (...)