Capitale européenne de la culture 2021, Timișoara va réveiller la Roumanie

La nouvelle est tombée le 16 septembre : Timișoara sera capitale européenne de la culture en 2021, 14 ans après Sibiu. La ville symbole de la révolution de 1989, forte de ses minorités hongroise, serbe et allemande, promet de célébrer le civisme et la diversité avec un mot d’ordre simple : « Fais briller ta lumière - Illumine ta ville ! ». Reportage.

Par Aline Fontaine Ces derniers mois, les pochoirs jaunes « candidate à la capitale européenne de la culture » avaient envahi les murs et les trottoirs. Depuis le 16 septembre, c’est le logo officiel TM 2021 qui s’affiche désormais partout dans Timișoara. Après cinq ans de préparation, la ville a remporté la course devant Baia Mare, Cluj-Napoca et Bucarest. Ainsi, Timișoara et ses environs vont vibrer au rythme de concerts, de danse, de théâtre, d’expositions, d’installations pendant encore au moins cinq ans comme 55 autres villes du continent européen en ont déjà eu le privilège depuis 1985. Les critères de sélection définis par la Commission (...)