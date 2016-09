Slovénie : « Nous défendrons les frontières Schengen »

On ne verra plus les files de réfugiés en Slovénie, a déclaré le Premier ministre slovène, Miro Cedar, à l’occasion d’une rencontre avec son homologue autrichien. Il y a un an, en octobre 2015, des centaines de milliers de migrants ont transité par la Slovénie. Boštjan Šefic, l’homme qui a géré l’urgence migratoire, réagit dans cette interview, publiée sur le portail Radiocapodistria.