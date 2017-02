Slovénie : les mineurs de Trbovlje bientôt sur le carreau

Par Grega Kališnik Franc, 75 ans, vit dans le quartier des mineurs de Žabjek avec sa femme Ivanka. Une « colonie » d’une trentaine de blocs où résident également son fils Franci, 51 ans, sa femme et leurs deux enfants. Franc vient de Carniole inférieure. Après avoir perdu son père à l’âge de quatre ans, après avoir été pasteur et menuisier, il est arrivé à Trbovlje pour devenir mineur. « Je me suis familiarisé avec le métier, j’ai suivi des cours et j’ai obtenu un emploi », explique-t-il. De 1964 à 1989, Franc est descendu sous terre. « J’ai travaillé à tous les postes de la mine, à l’excavation, au transport, à la logistique ». Les mains du vieille (...)