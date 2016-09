Serbie-UE : un petit pas en avant, deux grands pas en arrière

Par Nemanja Rujević " title="© Tanjug" /> « La Serbie dans l’Union européenne – ce n’est plus un rêve lointain », déclarait Michael Davenport, le chef de la délégation de l’UE en Serbie, au début du mois de septembre, à l’occasion de la célébration des quinze ans de « partenariat » entre l’UE et de la Serbie. Les mots étaient appropriés à la situation, agrémentés de messages de réconciliation pour tous les pays de la région et de compliments sur la collaboration sans faille de l’UE avec le pouvoir actuel à Belgrade. Mais quelques semaines après, ce même Davenport arrivait face aux membres du Groupe de travail pour l’élargissement de l’UE qui se (...)