Internet en Serbie : entre riches et pauvres, la fracture numérique se creuse

Par A. Milošević Les citoyens de Serbie utilisent de plus en plus Internet, les ordinateurs et les téléphones portables, ils achètent de plus en plus en ligne, ils paient leurs factures, reçoivent ou envoient de l’argent par Paypal.... Cependant, cette évolution n’est pas homogène et les couches sociales se différencient de plus en plus nettement : tandis que la société dans son ensemble se digitalise toujours plus, sa partie la plus pauvre commence, cette année et pour la première fois, à décrocher. Les résultats de l’enquête menée par l’Institut républicain des statistiques, qui viennent d’être publiés, montrent qu’en Serbie, 66 % des (...)